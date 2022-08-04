Іспанія виділила 53 мільйони євро на фінансову допомогу українським біженцям

Уряд Іспанії схвалив виділення 52,8 млн євро автономним спільнотам для виплати прямої фінансової допомоги українцям, які знайшли в цій країні прихисток.

Про це повідомила заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook.

"Передбачається, що кожен дорослий український переселенець отримуватиме пряму допомогу в розмірі 400 євро на місяць, а неповнолітні – по 100 євро. Кошти виплачуватимуться протягом шести місяців", – наголосила вона.

За словами віцеспікерки парламенту, Іспанія прихистила у себе понад 137 тисяч українців, що є четвертим найбільшим показником серед країн ЄС.

Вона також зазначила, що під час свого робочого візиту до цієї країни, на зустрічі з міністром інклюзивності, соціального захисту та міграції Іспанії Хосе Луїсом Ескрівом обговорювала питання необхідності внесення змін до нормативної бази Іспанії для більшої інклюзивності та вирішення нагальних для українських переселенців питань.

"Зокрема, апелювала до того, що з огляду на більш затяжний етап російської агресії, багатьом українським громадянам доведеться довше затриматися під тимчасовим захистом ЄС. Відтак країни Євросоюзу, у тому числі й Іспанія, мають бути до цього готові: адміністративно, фінансово і нормативно", – наголосила Кондратюк.

Як повідомлялося, країни Євросоюзу отримають додаткову допомогу для підтримки біженців із України.