Продажі нових автомобілів в Росії впали в 4 рази

Продажі нових легкових автомобілів в Росії за підсумками липня 2022 року зменшилися у чотири рази порівняно з липнем минулого року і склали всього 35 583 штуки.

Про це повідомляє російський Forbes із посиланням на дані агентства "Автостат".

Лідером ринку залишається російська LADA (10 400 нових легкових автомобілів). Свої позиції в трійці лідерів поки що зберігають корейські бренди Kia (4004 штуки) та Hyundai (3397 штук), але їхня частка знижується.

Найбільше в річному обчисленні впали продажі німецької BMW (мінус 94,3%). Водночас в РФ збільшуються продажі китайських авто – одразу три китайські марки в липні різко наростили частку ринку: Chery (з 2,9% до 7,2%), Geely (з 1,8% до 6,5%), Haval (з 2,4% до 6,1%).

Загалом у січні-липні 2022 року в РФ придбали 387 712 нових легкових машин – на 58,5% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

У модельному рейтингу за підсумками липня перші дві позиції займають LADA Granta та Vesta, яким сумарно належить близько чверті ринку (18,3% та 6% відповідно).