"Київстар" відзвітував про зростання виручки попри зменшення кількості абонентів

Найбільший український мобільний оператор "Київстар" у другому кварталі 2022 року збільшив гривневу виручку на 3,9% (у доларах на 2%) порівняно з аналогічним періодом 2021 року до 7,37 млрд грн.

Про це йдеться у звіті материнської компанії VEON, передає Інтерфакс-Україна.



Так, за звітний період "Київстар" зменшив показник EBITDA на 4,8% (у валюті – на 10,2%) до аналогічного торішнього періоду – до 4,56 млрд грн, а його рентабельність щодо EBITDА скоротилася на 5,6 відсоткових пункта – до 61,8%.



Компанія уточнила, що доходи від послуг мобільного зв'язку збільшилися на 4,5% – до 6,89 млрд грн.



Крім того, оператор зазначив, що в другому кварталі 2022 року споживання хвилин на абонента (MoU) скоротилося на 8,6% – до 567 з 620 за аналогічний період минулого року. При цьому використання мобільного інтернету у квітні-червні зросло на 26,9% – до 7,9 гігабайт на абонента, тоді як середній дохід від абонента збільшився на 6,6% – до 90 грн.



Водночас абонентська база у другому кварталі зменшилася на 4,3% і становила 24,8 млн, проте кількість користувачів "Київстар ТВ" зросла на 84,9% – до 787 тис.



Згідно зі звітом, капітальні витрати "Київстару" скоротилися за указаний звітний період на 29,4% – до 1,03 млрд грн.



За даними компанії, загалом за пів року капітальні витрати "Київстару" становили 1,69 млрд грн. Ці кошти в основному були спрямовані на будівництво мереж 4G на автошляхах та сільській місцевості, а також на покращення якості послуг.

Група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар", а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Билайн") та інших країнах.

Найбільшим акціонером VEON є LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу.