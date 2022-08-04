"Роснєфть" не може відновити видобуток нафти на проєкті "Сахалін-1"

Видобуток нафти в рамках угоди про розподіл продукції на проєкті "Сахалін-1", припинений за рішенням оператора проєкту американської Exxon, досі не відновлено.

Про це повідомляє російська державна компанія "Роснєфть", якій належить 20% у проєкті, коментуючи повідомлення про плани Exxon передати свою частку іншій компанії, передає Інтерфакс.

"1 березня ExxonMobil оголосила про згортання діяльності та вихід із усіх проектів у Росії. З 26 квітня компанія в односторонньому порядку без погодження з іншими учасниками проекту "Сахалін-1" розпочала поетапну зупинку видобутку. 6 травня був відвантажений останній танкер з нафтою з терміналу Де Кастрі. З 15 травня виробничу діяльність на проекті практично зупинено", – вказує російська компанія.

В "Роснєфті" уточнили, що наразі резервуари терміналу заповнені на 95%, відвантаження нафти не ведеться.

"Уряд РФ, міністерство енергетики та уряд Сахалінської області спільно з іншими акціонерами проєкту докладають зусиль щодо відновлення виробничої діяльності на проекті "Сахалін-1". Незважаючи на це, на жаль, на даний момент виробнича діяльність на проекті не відновлена", –додали в компанії.

Раніше стало відомо, що американська нафтова компанія Exxon Mobil веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" у розмірі 30% іншій компанії.

У Держдумі РФ раніше заявляли, що Москва візьме під контроль нафтогазовий проєкт "Сахалін-1", частки в якому мають Exxon Mobil, японська Sodeco, індійська ONGC Videsh та "Роснєфть".