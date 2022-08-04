БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Генсек ООН закликав збільшити податки для нафтогазових компаній

гутерриш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував нафтогазові компанії, які заробляють на енергетичній кризі, частково зумовленій війною в Україні.

Про це повідомляє російська служба BBC.

"Аморально, коли нафтові та газові компанії роблять рекордний прибуток на цій енергетичній кризі, на найбідніших людях та спільнотах", – заявив Гутерріш.

Він закликав національні уряди збільшити податкове навантаження на нафтогазовий сектор.

Зазначається, що дві найбільші американські енергокомпанії – Chevron та Exxon Mobil – і дві європейські – французька Total та британська Shell – за останній квартал заробили близько $51 млрд. Це приблизно вдвічі більше, ніж у першому кварталі 2021 року.

Усього ж найбільші нафтогазові компанії відзвітували про прибуток майже $100 млрд. Гутерріш назвав їхню політику проявом "гротескної жадібності".

Як повідомлялося, американська нафтова компанія Exxon Mobil веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" іншій компанії.

