Генсек ООН закликав збільшити податки для нафтогазових компаній

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розкритикував нафтогазові компанії, які заробляють на енергетичній кризі, частково зумовленій війною в Україні.

Про це повідомляє російська служба BBC.



"Аморально, коли нафтові та газові компанії роблять рекордний прибуток на цій енергетичній кризі, на найбідніших людях та спільнотах", – заявив Гутерріш.



Він закликав національні уряди збільшити податкове навантаження на нафтогазовий сектор.



Зазначається, що дві найбільші американські енергокомпанії – Chevron та Exxon Mobil – і дві європейські – французька Total та британська Shell – за останній квартал заробили близько $51 млрд. Це приблизно вдвічі більше, ніж у першому кварталі 2021 року.



Усього ж найбільші нафтогазові компанії відзвітували про прибуток майже $100 млрд. Гутерріш назвав їхню політику проявом "гротескної жадібності".

Як повідомлялося, американська нафтова компанія Exxon Mobil веде переговори про передачу частки в російській нафтогазовидобувній платформі "Сахалін-1" іншій компанії.