Мінсоцполітики може переглянути соцвиплати для українських біженців за кордоном

Міністерство соціальної політики планує переглянути доцільність соціальних виплат українським біженцям, що виїхали за кордон та отримують допомогу від інших країн.

Про це голова міністерства Оксана Жолнович заявила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання, наскільки доцільно платити однакову соціальну допомогу людям, які залишилися в Україні та тим, які виїхали за кордон та отримують допомогу від урядів інших країн.

"Це теж питання, яке розглядається. Насправді це вимагає законодавчих змін, тому що у нас не виписано такої схеми, як тимчасове переміщення за кордон. З іншого боку, це чутливе питання, тому що ми повинні дивитися, що держава, в яку перемістилася людина, їй дає", – сказала Жолнович.

За її словами, міністерство спільно з Офісом Ради Європи в Україні вже провело аудит усіх видів підтримки та допомоги, що надаються українським громадянам за кордоном.

"Ми ці цифри проаналізуємо і наступним етапом стане взаємодія з тими країнами, щоб синхронізувати свої виплати. Це тривалий процес. А просто сказавши, що більше нічого не платимо, ми можемо поставити наших людей у ​​скрутне становище. Скажімо, Польща припинила свої виплати і сплачує лише особам з інвалідністю, але не всі, хто мав таку можливість, підтвердив цей свій статус у Польщі: це чутливе питання, де не можна "різати з плеча", – заявила очільниця міністерства.

На уточнююче питання, чи працюватиме Мінсоцполітики над тим, щоб врегулювати питання подвійних виплат, Жолнович відповіла ствердно.

"Поки все залишається як є, але отримавши інформацію з аудиту, ми взаємодіятимемо з міжнародними партнерами з цього питання. Можливо об'єднувати цю допомогу або, якщо в країні перебування виплата досить значна, тоді думати чи варто платити ту незначну допомогу від України. Я не можу сказати, що у нас є вже готові рішення щодо цього, тому що, можливо, навіть буде краще пошукати ці гроші, щоб не створювати негатив, також дуже важливо демонструвати людям, що Україна від них не відмовилася, тому що ми маємо підтримувати зв'язок із нашими громадянами", – додала голова Мінсоцполітики.