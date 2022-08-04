На окупованих територіях залишились 3 мільйони пенсіонерів, – Мінсоцполітики

На тимчасово окупованих територіях перебуває близько 3 мільйонів пенсіонерів.

Про це повідомляє міністерка соціальної політики Оксана Жолнович, передає Інтерфакс-Україна.



"З 2014 року там перебувало 1 млн 277 тис. пенсіонерів, з них 1 мл. 160 тис. перепризначилися, тобто виїжджали на підконтрольну територію та підтвердили свій статус, а 117 тис. осіб не зверталося, і ми не знаємо, що з ними. З урахуванням нових окупованих територій, таких пенсіонерів близько 3 млн", – сказала вона в інтерв'ю агентству.



Щодо верифікації пенсійних виплат на новоокупованих територіях, міністр зазначила, що якимось чином зв'язок підтримується, і якщо є інформація про смерть людини, Пенсійний фонд припиняє виплати.



"І якщо ми побачимо, що шість місяців ми нараховуємо, а рухів коштів по банку немає, ми призупиняємо нарахування. Саме призупиняємо, тому що ми не знаємо: чи не може та людина зняти ці гроші, чи справді з нею вже щось сталося. А так намагаємося нараховувати, бо все ж таки презюмуємо, що люди живі", – додала вона.



Також міністерка наголосила, що якщо нарахування пенсії було припинено, а людина згодом з'явилася, то за заявою пенсія їй донараховується за весь період.



Водночас, на питання, як бути зі страховим стажем працюючих на тимчасово окупованих територіях, у тому числі й тих, хто перебуває під окупацією вже вісім років, Жолнович заявила, що "поки вони не платять ЄСВ, їхній страховий стаж не зараховуватиметься у жодному вигляді".