Кількість електронних ідентифікацій у BankID зросла за квартал на 25%, – Нацбанк

За другий квартал 2022 року в Системі BankID Національного банку здіиснено понад 6,5 млн успішних електронних ідентифікацій, що на 25% більше, ніж за аналогічний період торік.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що наразі система доступна понад 99,7% клієнтам-власникам платіжних карток в Україні. Вона користується високим попитом серед громадян як спосіб віддаленої ідентифікації та верифікації для отримання державних та банківських послуг.

Зокрема, Система BankID НБУ активно використовувалась для:

надання державних публічних послуг, зокрема через мобільний додаток "Дія" та на порталі ID.gov.ua;

віддаленого відкриття рахунків, у тому числі громадянам, які не мають можливості відвідати відділення через вимушене переміщення або неможливість банку здійснити фізичне обслуговування клієнтів під час війни.

Станом на 1 липня кількість абонентів Системи BankID НБУ становила 140, із них 40 банків (абонентів-ідентифікаторів) та 100 учасників – надавачів послуг.

У Нацбанку нагадали, що під час дії воєнного стану тарифи на послуги або операції, що надаються або здійснюються регулятором в Системі BankID НБУ, було скасовано, тобто з абонентів не стягується плата за підключення, супроводження та оброблення трансакцій.