Мінсоцполітики не очікує зростання кількості отримувачів субсидій через війну

Кабінет міністрів не очікує на збільшення кількості отримувачів житлових субсидій у зв'язку з війною.

Про це голова міністерства Оксана Жолнович заявила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання, вплине війна на обсяги комунальних субсидій.

"Ми маємо запланований субсидійний бюджет, збільшили його на 3 млрд грн порівняно з минулим роком. З травня субсидії призначено та виплачуються, заборгованості немає, тільки можуть бути невеликі затримки, пов'язані з казначейством", – сказала Жолнович.

Також вона зазначила, що урядом вживаються заходи для того, щоб викупити заздалегідь певну кількість газу та енергоносіїв, щоб не збільшувалися тарифи взимку, що дозволить "не занурити людей у ​​ще більший стан бідності, щоб для них не сильно зросла платіжка".

"Тому ми не очікуємо, що дуже велика кількість людей прийде за субсидіями порівняно з минулими роками. Очікується приблизно така сама кількість субсидіантів", – заявила міністр.

Нагадаємо, у 2021 році субсидії отримували близько 2,7 млн домогосподарств.