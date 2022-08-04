Суд продовжив арешт Медведчуку до 19 вересня

Личаківський районний суд Львова продовжив арешт нардепу від "ОПЗЖ" Віктора Медведчука до 19 вересня.

Про це повідомляє пресслужба суду.

"Слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова задовольнив клопотання прокурора Офісу Генерального прокурора та продовжив строк тримання під вартою без визначення розміру застави Медведчуку В.В... а саме до 19 вересня 2022 року", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, Медведчука затримали після втечі з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого.

У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

Одна зі справ стосується організації незаконних схем постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Паливо купувалося за готівку, і таким чином проросійських терористів загалом було профінансовано на суму понад 200 млн грн.

Інша – незаконне заволодіння ТОВ "Прикарпатзахідтранс" ділянкою державного нафтопроводу вартістю понад 200 млн грн. У лютому 2021 року РНБО повернула трубопровід у державну власність.