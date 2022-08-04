Банк Англії підвищив облікову ставку максимально за 27 років

Банк Англії за підсумками серпневого засідання ухвалив рішення підвищити облікову ставку на 50 базисних пунктів до 1,75% річних, що є найбільшим підвищенням з 1995 року.

Про це повідомляє пресслужба банку.



Зазначається, що за відповідне рішення віддали голоси 8 із 9 членів Комітету з монетарної політики, ще один член комітету проголосував за підвищення на 25 базисних пунктів.



Крім того, регулятор повідомив, що запропонована програма викупу держоблігацій розпочнеться після засідання у вересні.

У банку Англії прогнозують подальше зростання інфляції у короткостроковій перспективі. На це вплинуть підвищення цін на енергоносії через обмеження поставок газу Росією, що також стане причиною зниження доходів домогосподарств.

Очікується, що інфляція зросте більше, ніж прогнозувалося в травневому звіті, з 9,4% у червні до трохи більше ніж 13% у 4 кварталі 2022 року та залишатиметься на дуже високому рівні протягом більшої частини 2023 року, перш ніж впасти до цільового значення 2% через два роки.

У банку Англії уточнили, що зростання ВВП Сполученого Королівства також сповільнюється. Останнє підвищення цін на газ призвело до ще одного погіршення перспектив діяльності у Сполученому Королівстві та решті Європи.

За прогнозами, Велика Британія ввійде в рецесію з четвертого кварталу цього року. Прогнозується, що реальний дохід домогосподарства після оподаткування різко впаде у 2022 та 2023 роках, а зростання споживання стане від’ємним.