Кабмін не планує підвищувати пенсійний вік, – Мінсоцполітики

Уряд України наразі не планує ініціювати підвищення віку для виходу на пенсію.

Про це голова міністерства Оксана Жолнович заявила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання, чи актуальне сьогодні підвищення пенсійного віку.

"Ми не будемо його підвищувати. Усі підвищення вже прописані до 2028 року, вони й так відбуваються, але не віку, а стажу. Залежно від того, який у людини страховий стаж, тоді вона і може вийти на пенсію", – сказала Жолнович.

Коментуючи свою ініціативу щодо надання громадянам можливості додаткових добровільних соціальних внесків, міністр висловила впевненість, що люди до неї приєднаються.

"Багато тих, хто перемістився тимчасово за кордон, сьогодні у відпустках без збереження заробітної плати, тому за них не нараховується ЄСВ, їхній страховий стаж не йде. Тому вони можуть заплатити такий внесок з їх доходів за кордоном, особливо якщо вони там працюють, щоб продовжити свій страховий стаж і вчасно, після повернення, вийти на пенсію", – пояснила Жолнович.

Голова Мінсоцполітики додала, що відповідний законопроєкт вже підготовано і він подаватиметься на розгляд Верховної Ради.

Як повідомлялося, у липні 2021 року група народних депутатів із фракції "Слуга народу" зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт, яким пропонується поступово підвищити пенсійний вік українців до 61 року.

Нагадаємо, пенсійною реформою 2017 року передбачене поступове підвищення страхового стажу, необхідного для отримання пенсії за віком. Починаючи з 2018 року вимога до стажу підвищується на 12 місяців, доки у 2028 році він не досягне 35 років.

Наразі право на пенсію у 60 років мають українці зі стажем 28 років. Для тих, хто не має такого стажу, передбачено вихід на пенсію у 63 роки.