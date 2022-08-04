БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
100 0

"Укрзалізниця" призначила ще чотири електрички у Києві та передмісті

укрзалізниця,експрес,прикарпатський

"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 8 серпня призначаються такі приміські поїзди:

  • поїзд №6670 Клавдієво – Святошин курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття до станції Святошин о 6:07. Зворотно цей поїзд вирушає зі станції Святошин о 7:48 та прибуває до станції Тетерів о 09:26;
  • поїзд №6672 Немішаєве – Борщагівка-техн курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Немішаєве о 8:45, прибуття до станції Борщагівка-техн о 09:54;
  • поїзд №7767 Борщагівка-техн – Клавдієво курсуватиме щоденно, відправка зі станції Борщагівка-техн о 4:02, прибуття до станції Клавдієво о 4:57;
  • поїзд №7644 Святошин – Дарниця курсуватиме щоденно, відправка зі станції Святошин о 6:10, прибуття до станції Дарниця о 6:52.

Зазначається, що придбати квитки на зазначені поїзди вже можна в залізничних касах "Укрзалізниці".

Автор: 

потяг (1332) Укрзалізниця (4897) електричка (121)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 