"Укрзалізниця" призначила ще чотири електрички у Києві та передмісті

"Укрзалізниця" оголосила про призначення додаткових приміських поїздів.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Так, з 8 серпня призначаються такі приміські поїзди:

поїзд №6670 Клавдієво – Святошин курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Клавдієво о 5:15, прибуття до станції Святошин о 6:07. Зворотно цей поїзд вирушає зі станції Святошин о 7:48 та прибуває до станції Тетерів о 09:26;

поїзд №6672 Немішаєве – Борщагівка-техн курсуватиме щоденно, відправлення зі станції Немішаєве о 8:45, прибуття до станції Борщагівка-техн о 09:54;

поїзд №7767 Борщагівка-техн – Клавдієво курсуватиме щоденно, відправка зі станції Борщагівка-техн о 4:02, прибуття до станції Клавдієво о 4:57;

поїзд №7644 Святошин – Дарниця курсуватиме щоденно, відправка зі станції Святошин о 6:10, прибуття до станції Дарниця о 6:52.

Зазначається, що придбати квитки на зазначені поїзди вже можна в залізничних касах "Укрзалізниці".