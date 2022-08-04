Продажі нових автобусів в Україні впали у 8 разів

У липні 2022 року було зафіксовано лише 47 первинних реєстрацій нових автобусів (включно з мікроавтобусами), що у 8,2 разу менше, ніж за той же місяць минулого року

Про це свідчить статистика асоціації "Укравтопром", передає Інтерфакс-Україна.

Порівняно з червнем 2022 року, коли було зареєстровано 32 автобуси, попит на цю техніку зріс майже на 47%.

У червні реєстрації нових автобусів скоротилися в 11 разів до червня минулого року та майже втричі – до травня поточного.

Згідно з оприлюдненою статистикою, лідером цього ринку у липні став Ford – 32 автобуси проти 68 у липні 2021 року (у червні поточного року не реєструвалися).

Другу сходинку змогла зайняти вітчизняна марка Ataman (виробництва заводу "Черкаський автобус") із 7 машинами проти 3 у червні та 22 – у липні 2021 року.

Інші автобуси українського виробництва у липні не реєструвалися. Як повідомлялося, завод корпорації "Еталон" у Чернігові отримав руйнування і не працює, "Богдан Моторс" визнано банкрутом, "УкрАВТО" не розголошує ситуацію на своїх заводах.

Третій рядок рейтингу липня поточного року зайняли автобуси Volkswagen – також 7 машин проти 92 роком раніше.

Далі розташувалися турецькі Оtokar – п'ять автобусів (як і в червні 2022 року), а у липні минулого року їх ще не було на ринку.

Автобусів Hyundai зареєстровано 3 проти 8 роком раніше, Mercedes-Benz – 3, а лідер минулого липня Citroen реалізував лише 2 автобуси проти 130.

Як повідомлялося, у липні минулого року попит на нові автобуси продемонстрував рекордний стрибок порівняно з липнем 2020 року, збільшившись у 3,8 раза, до 384 одиниць.