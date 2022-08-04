Гетманцев анонсував створення нового державного агентства для відновлення України

Для реалізації Плану відновлення України планується створити спеціальне державне Агентство розвитку.

Про це секретар Національної ради з відновлення, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, передає Інтерфакс-Україна.

"Це буде якийсь виконавчий орган у структурі органів, який має наскрізну функцію – відновлення країни... Уряд схиляється до того, що це буде держустанова за прикладом InvestUkraine", – сказав депутат.

Гетманцев пояснив, що Нацрада з відновлення доопрацьовує проєкт плану, але не може давати доручення органам влади та слідкувати за їх виконанням. Тому запропоновано створити агентство, яке буде виконавчим органом, зможе координувати роботу міністерств, підтримувати контакти з іноземними партнерами, пропонувати зміни до плану та вирішувати багато інших питань.

У відповідь на критику, що цю функцію могло б виконувати Мінекономіки і чи варто збільшувати кількість держорганів, секретар Нацради наголосив: "Відновлення країни має на меті не лише економіку, сюди належить культура, освіта, медицина, безпека".

Відповідаючи на запитання щодо дати остаточного затвердження Плану відновлення, Гетманцев сказав, що "ми не знаємо, де опиниться фронт, це основний ризик, і під нього коригуватимемо дії та документ".

"Тому його не можна затвердити раз і назавжди", – пояснив він.

Секретар Нацради нагадав, що перша частина плану – це те, що можна і потрібно робити зараз, і цю роботу вже розпочато, зокрема шляхом ухвалення парламентом необхідних законів.

"Дві стратегічні рамки – постійна загроза війни та інтеграція в ЄС, ми відштовхуємося від них", – наголосив Гетманцев.

Як повідомлялося, на початку липня Кабмін представив План відновлення України, який оцінюється у $750 млрд.

Найбільшими за обсягами фінансування є програми відновлення та модернізації житла та інфраструктури ($150-250 млрд), розширення та інтеграції логістики з ЄС ($120-160 млрд), енергетичної незалежності та зеленого курсу ($130 млрд), забезпечення конкурентного доступу до капіталу ($75 млрд), забезпечення макрофінансової стабільності ($60-80 млрд) та розвитку секторів економіки з доданою вартістю ($50 млрд).