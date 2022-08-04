Очільниця Мінсоцполітики розкритикувала ініціативу зменшити єдиний соціальний внесок

Міністерство соціальної політики виступає проти скасування чи зменшення Єдиного соціального внеску (ЄСВ).

Про це голова міністерства Оксана Жолнович заявила в інтерв’ю Інтерфакс-Україна, відповідаючи на запитання щодо можливості скорочення чи скасування ЄСВ для підтримки бізнесу.

"Це неможливо. Можна говорити про ПДФО та інше, але якщо ми зменшимо Єдиний соціальний внесок, ми скоротимо підтримку наших пенсіонерів. Це дуже прості розрахунки. І тут ми вже як дуже свідомі громадяни повинні ухвалити спільне рішення", – зазначила Жолнович.

"У нас до війни було 10 млн застрахованих осіб, які сплачують ЄСВ, та майже 11 млн пенсіонерів, один до одного. Переважна більшість людей декларують невисокі заробітні плати на рівні мінімальної або трохи вище. У середньому це внесок 1,5-2 тис. грн до Пенсійного фонду. Це означає, що кожна людина платить 2 тис. грн сьогоднішньому пенсіонеру, і ми всі хочемо, щоб наші пенсіонери жили краще", – пояснила вона.

На уточнююче питання, чи буде вона проти запровадження таких ініціатив, міністр відповіла ствердно.

"Так, однозначно. По всьому світу солідарна система передбачає заміщення пенсійної виплати, щоб це було 40% від заробітної плати. Якщо ми ставимо 40% заміщення, то по-хорошому це має бути 40% ЄСВ. Воно так і було, але його зменшили удвічі. І зараз це знову суперечитиме математиці", – заявила вона.

За словами міністра, здійснити таке заміщення за рівної кількості застрахованих осіб та пенсіонерів, з ЄСВ 22% або ще меншим, просто неможливо.

"Або тоді нам треба розуміти, що ми фальшивимо, і весь ПДФО перетіче з проєктів розвитку до того ж Пенсійного фонду, тому що ми не кинемо наших людей за межу виживання. Інакше люди, які пропонують скасувати ЄСВ, повинні розуміти і говорити , що готові будувати суспільство, яке відмовляється утримувати своїх пенсіонерів: нехай вони живуть як завгодно, на благодійну допомогу, а пенсії ми не платитимемо. Тоді так вийде. Я не думаю, що ми дійсно хочемо такого рішення", – наголосила Жолнович.