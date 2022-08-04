В Україні зафіксоване рекордне зростання кількості ФОПів з початку війни

На початку липня зафіксовано новий рекорд з кількості реєстрації нових ФОПів з початку повномасштабної війни за тиждень було зареєстровано 5223 бізнеси.

Як повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот", це практично стільки ж, як було в останній тиждень перед повномасштабним вторгненням РФ.

У перший тиждень серпня зареєстровано дещо менше ФОПів – 4858 бізнесів, а також 648 компаній.

Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2022 року кількість фізичних осіб-підприємців в Україні зросла на 26 472, або на майже 2%.

Найбільший приріст щодо ФОПів цього року дали категорії: інформації та телекомунікації – плюс 18 202 (або 68,76% від загального приросту); професійної, наукової та технічної діяльності – 5 300 (20,02%); транспорту, складів, поштової та кур'єрської діяльності – 2 996 (11,32%).