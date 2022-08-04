БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
2 561 8

Виплати військовим зросли до 70 мільярдів на місяць

пенсия,зарплата,военные

За липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"За липень у порівнянні з червнем ми очікуємо зростання загального об’єму виплат – десь близько на 15%. Сумарно вони очікуються на рівні близько 70 млрд грн", – сказала Маляр.

Вона нагадала, що минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони було закладено 130 млрд грн, а зараз за місяць лише на грошове забезпечення спрямовується 63 млрд грн – в червні, а за липень – 70 млрд грн.

Маляр також поінформувала, що виплати військовим за червень у липні відбулися планово, попри всі проблеми в економіці, які спричинені повномасштабним вторгненням.

Утім, за її словами, менш як 5% грошового забезпечення затрималося з технічних причин.

"Ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які треба було організувати так, що не було збоїв по жодному напрямку. І станом на сьогодні з технічних причин затрималося менш як 5% грошового забезпечення, але вони гарантовано надійдуть", – наголосила заступниця міністра.

Як повідомлялося, за травень Міністерство оборони перерахувало загалом 65,2 млрд грн на виплати українським військовослужбовцям. 

За даними Міноборони, військовослужбовцю, який бере безпосередню участь у бойових діях, на день держава сплачує 3 тис. грн. Небойовий день оплачується у розмірі 1 тис. грн.

Автор: 

виплати (493) Міноборони (1011) військовослужбовці (331)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скажіть мені ,будь ласка форумчани,а чи потрібно кацапам якогось Штірліца?Тільки що пані Маляр,без або з курячим мозком,доповіла Шойгу про чисельність і динаміку ЗСУ.Треба тільки прапора з логарифмічною лінійкою,щоб поділити,а може і в стопчик,оці мілліарди на зарплату військовослужбовця.І вона патріот і не агент ФСБ..."Дыбилы,*****!"
показати весь коментар
04.08.2022 21:17 Відповісти
ну то давай розділемо разом. 70 000 000 000 / (3000 (на день) х 30 днів ) = 780 000 воїнів. Тобі мало? Вже багато разів про це говорили. що склад ЗСУ біля 1 млн.
показати весь коментар
04.08.2022 21:25 Відповісти
Цими зарплатами вони угроблять бюджет і економіку.
показати весь коментар
04.08.2022 21:51 Відповісти
Не такі вже й високі "зарплати". Люди більше отримують на заводах, там де є техніка безпеки, нормований робочий день і т.п. А ти піди попрацюй цілодобово менш ніж за 100 долларів в день туди, де тебе намагаються вбити!
показати весь коментар
05.08.2022 11:18 Відповісти
Просніться! В Україні зараз на заводах платять 200-300 доларів. І це не в день, а в місяць. Та навіть на таку роботу вже важко попасти.
показати весь коментар
06.08.2022 22:33 Відповісти
Раніше треба було про військових думати, а тепер то що, скільки коштує разбомблена країна?
показати весь коментар
04.08.2022 22:00 Відповісти
Оплату праці людей що боронять Україну треба прив"язати до середньої оплати праці депутата зо всіма комітетами та іншими приробітками +30%. Тоді це буде справедливо.
показати весь коментар
05.08.2022 02:04 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 