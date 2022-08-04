Виплати військовим зросли до 70 мільярдів на місяць

За липень грошові виплати українським військовим зростуть на 15% і складуть близько 70 млрд грн.

Про це під час брифінгу сказала заступниця міністра оборони Ганна Маляр, передає Укрінформ.

"За липень у порівнянні з червнем ми очікуємо зростання загального об’єму виплат – десь близько на 15%. Сумарно вони очікуються на рівні близько 70 млрд грн", – сказала Маляр.

Вона нагадала, що минулого року в держбюджеті на 2022 рік на Міноборони було закладено 130 млрд грн, а зараз за місяць лише на грошове забезпечення спрямовується 63 млрд грн – в червні, а за липень – 70 млрд грн.

Маляр також поінформувала, що виплати військовим за червень у липні відбулися планово, попри всі проблеми в економіці, які спричинені повномасштабним вторгненням.

Утім, за її словами, менш як 5% грошового забезпечення затрималося з технічних причин.

"Ми одночасно купуємо зброю, предмети речового забезпечення та багато іншого. Це величезні платежі, які треба було організувати так, що не було збоїв по жодному напрямку. І станом на сьогодні з технічних причин затрималося менш як 5% грошового забезпечення, але вони гарантовано надійдуть", – наголосила заступниця міністра.

Як повідомлялося, за травень Міністерство оборони перерахувало загалом 65,2 млрд грн на виплати українським військовослужбовцям.

За даними Міноборони, військовослужбовцю, який бере безпосередню участь у бойових діях, на день держава сплачує 3 тис. грн. Небойовий день оплачується у розмірі 1 тис. грн.