Нацкомісія з цінних паперів зняла майже всі обмеження на ринках капіталу

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку знімає майже всі обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках, які були введені 24 лютого 2022 року у зв’язку зі збройним нападом Росії на Україну та введенням воєнного стану.

Як повідомляється на сайті НКЦПФР, відповідне рішення набирає чинності з 8 серпня.

"Протягом п’яти місяців війни ринки капіталу та товарні ринки працювали в ручному режимі. Регулятор уважно відстежував та аналізував результати кожної дозволеної операції. За мирного життя – це нонсенс, але війна продиктувала свої умови. Завдяки індивідуальному підходу та поміркованій позиції ми змогли побороти панічні настрої, зберегти активи та не допустити дефолти по низці цінних паперів", – зазначив голова НКЦПФР Руслан Магомедов.

Очільник Нацкомісії додав, що діяльність на ринках капіталу має здійснюватися максимально виважено.

Нагадаємо, 24 лютого 2022 року з 11:00 години НКЦПФР ввела обмеження на здійснення операцій на ринках капіталу та організованих товарних ринках. Це було зроблено для того, щоб протистояти панічним діям, які могли б обвалити ринки та позбавити можливості їхньої повноцінної роботи в майбутньому, зберегти дані та права власності. Згодом "заморожування" ринків дозволило знайти активи, пов’язані з агресорами – РФ та Білоруссю, та обмежити можливості таких компаній вести бізнес в Україні.

За період дії воєнного стану НКЦПФР допустила на ринки 20 випусків державних облігацій (станом на 1 серпня 2022 року) для залучення коштів в бюджет і підтримки економіки. Водночас протягом цього періоду регулятор спрямовував свої дії на полегшення діяльності професійних учасників та їх підтримку. Зокрема, було спрощено процедуру ідентифікації осіб при купівлі держоблігацій та процедуру їх придбання для нерезидентів. Разом з НБУ уніфікував підходи щодо обліку цінних паперів резидентів та нерезидентів на агрегованих рахунках депозитарних установ. Також Нацкомісія продовжила строки дії сертифікатів профучасників, перенесла терміни виконання нормативних вимог, дозволила проводити загальні збори дистанційно та перейшла на електронний документообіг.