Зеленський призначив головою Херсонської області чиновника часів Януковича

Президент Володимир Зеленський призначив Ярослава Янушевича на посаду голови Херсонської обласної державної адміністрації (ОДА).

Відповідний указ №553/2022 підписано 4 серпня, повідомляє пресслужба голови держави.

"Під час зустрічі в Офісі президента Володимир Зеленський вручив Ярославу Янушевичу службове посвідчення та висловив переконання, що його досвід і професіоналізм стануть у пригоді під час виконання завдань, поставлених перед ним як очільником важливого регіону", – зазначається у повідомленні.

Згідно з наведеною Офісом президента біографією, Янушевич з 2016 року працював на посаді радника гендиректора ДП "Український державний центр радіочастот", де він працював на посаді виконавчого директора у 2014-2016 роках.

За часів президентства Віктора Януковича у 2013-2014 роках Янушевич працював заступником голови Державної фінансової інспекції, у 2013 році обіймав посаду генерального директора ДП "Документ", з 2011 до 2013 року працював заступником голови Державної міграційної служби, у 2006-2007 роках був заступником голови Державної податкової адміністрації. Загалом працював у податкових органах з 1996 року.