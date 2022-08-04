Антимонопольний комітет погодив продаж страхової компанії Ахметова

Антимонопольний комітет України (АМКУ) надав дозвіл акціонерному товариству ЗНВКІФ "Альтитуда" на придбання акцій ПрАТ "Українська страхова компанія "АСКА".

Як повідомляється на сайті АМКУ, після завершення угоди покупець отримає понад 50% голосів у вищому органі управління страховика.

За даними НКЦПФР, ЗНВКІФ "Альтитуда" володіє 66,01% акцій ПрАТ "Страхова компанія "ВУСО".

Як повідомлялося, наприкінці листопада холдинг СКМ Ріната Ахметова оголосив про продаж ПрАТ "Українська акціонерна страхова компанія "АСКА" іншій українській страховій компанії VUSO.

НБУ 22 грудня 2021 року вирішив анулювати 34 ліцензії на здійснення страхування, видані УАСК "АСКА" на підставі поданої нею заяви, крім ліцензії на здійснення обов'язкового страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ОСЦПВ).

Однак вже 24 грудня минулого року Національний банк України оштрафував ПрАТ "УАСК АСКА" через подання недостовірної звітності.

За даними Insurance TOP, активи "ВУСО" та "АСКА" на 30 вересня 2021 року становили 903 млн грн та 501,2 млн грн, страхові премії за січень-вересень 2021 становили 1,24 млрд грн (8 місце у ренкінгу страховиків) та 853,8 млн грн (13 місце) відповідно.

"УАСК "АСКА" – перша приватна страхова компанія, що з'явилася в незалежній Україні. На початок 2020 року АСКА мала 2900 корпоративних та понад 200 тис. приватних клієнтів по всій Україні. Страховик має ліцензії на провадження страхової діяльності за 19 добровільними та 20 обов'язковими видами страхування та входить до ТОП-15 провідних страховиків України за ключовими показниками.