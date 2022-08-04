Гетманцев анонсував швидке вирішення проблеми подвійного оподаткування доходів українських біженців

Україна активно працює над вирішенням проблеми можливого подвійного оподаткування українських біженців у Євросоюзі, зокрема залучила до цього питання ОЕСР.

Про це голова парламентського Комітету з податкової політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев заявив на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, передає Інтерфакс-Україна.

"Механізм за тиждень-два буде. Думаю, почнемо переговори з ЄС і досить швидко вирішимо питання", – сказав нардеп.

Гетьманцев пояснив, що вказаний механізм передбачає імплементацію загальноєвропейської угоди, що дозволило б автоматично прийняти необхідні зміни.

Як повідомлялося, раніше голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначав, що в вирішити проблему резидентного статусу українських біженців, яка набуде масового характеру після наближення 6-місячного строку з початку повномасштабної, складно через наявність двосторонніх угод про уникнення подвійного оподаткування.

Зазначимо, що більшість угод про уникнення подвійного оподаткування передбачає, що фізична особа має платити податки у тій країні, в якій вона проживає протягом більшої половини року. Таким чином, після піврічного терміну українські біженці у багатьох країнах мали б отримати статус місцевого податкового резидента, навіть якщо вони продовжують працювати на українські компанії віддалено.