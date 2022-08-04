Споживання газу впало через війну на 40%, – Галущенко

Споживання газу в Україні після початку повномасштабного російського вторгнення впало на 40%.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко розповів в ефірі національного телемарафону, повідомляє пресслужба Міненерго.

За його словами, з огляду на це, а також розгортання ситуації на фронті, уряд може переглянути плани по заповненню газосховищ в рамках підготовки до проходження наступного опалювального сезону, які зобов’язують "Нафтогаз" збільшити запаси з нинішніх 12 млрд кубометрів до 19 млрд кубометрів.

"Водночас запас газу потрібен також для сталого проходження можливих кризових ситуацій, коли він може знадобитися і для виробництва електроенергії", – зауважив міністр.

Галущенко пояснив, що вумовах війни через ворожі обстріли можуть виникнути логістичні проблеми з доставкою вугілля на теплогенеруючі підприємства, і за таких умов газ буде потрібен як альтернативний вид палива.

Водночас міністр наголосив, що планові обсяги накопичення газу та вугілля орієнтовані в першу чергу на критичні сценарії, аби навіть за найскладніших умов забезпечити енергопостачання для населення.

Як повідомлялося, Кабінет міністрів доручив НАК "Нафтогаз України" забезпечити збільшення запасів газу у підземних сховищах (ПХГ) до початку опалювального сезону до 19 мільярдів кубометрів.

За даними ЗМІ, НАК "Нафтогаз України" потребує майже 220 млрд грн, щоб забезпечити газом наступний опалювальний сезон.

Зокрема, "Нафтогаз" планує імпортувати 2,7 млрд кубометрів газу та ще 1,8 млрд кубометрів закупити на внутрішньому ринку. "Нафтогазу" може не вистачити 189 млрд грн на закупівлю цього газу, а загальний дефіцит грошових коштів групи для забезпечення наступного опалювального сезону може становити 219 млрд грн. У минулому році "Нафтогаз" імпортував 2,5 млрд кубометрів газу на 42 млрд грн, однак з того часу ціни на газ у Європі значно зросли.

Водночас міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що Україна має намір знижувати споживання газу до рівня власного видобутку.

Нагадаємо/, за минулий опалювальний сезон запаси газу в українських сховищах зменшилися з 18,7 млрд кубометрів до близько 9 млрд кубометрів.