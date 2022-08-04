Японія передасть Україні фургони та безпілотники
Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні фургони та безпілотники.
Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Японії, передає Укрінформ.
"Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники", – сказано в повідомленні.
При цьому нагадується, що раніше Міністерство оборони та Сили самооборони Японії передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного, – ред.) захисту, невеликі дрони тощо.
"Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей", – зазначили в японському військовому відомстві.
