Японія передасть Україні фургони та безпілотники

Уряд Японії анонсував черговий пакет допомоги Україні фургони та безпілотники.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства оборони Японії, передає Укрінформ.

"Цього разу, враховуючи потреби української сторони, ми передамо споживчі транспортні засоби (фургони). Крім того, додатково передамо невеликі безпілотники", – сказано в повідомленні.

При цьому нагадується, що раніше Міністерство оборони та Сили самооборони Японії передавали Україні бронежилети, каски, захисні маски, костюми (хімічного, – ред.) захисту, невеликі дрони тощо.

"Міністерство оборони та Сили самооборони й далі реалізуватимуть допомогу Україні в межах своїх можливостей", – зазначили в японському військовому відомстві.

