США нададуть Україні матеріально-технічну допомогу для розмінування звільнених територій

США нададуть Україні матеріально-технічну допомогу в розмінуванні звільнених територій.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр на брифінгу, передає Інтерфакс-Україна.

"Заступник міністра оборони України та заступник голови національного органу з питань протимінної діяльності В'ячеслав Шаповалов зустрівся зі співробітниками американської компанії Tetra Tech – офіційного представника Державного департаменту США в Україні, на якого покладено завдання щодо надання від імені США допомоги нашій країні у сфері протимінної діяльності", – сказала Маляр.

Вона зазначила, що наразі Україна потребує матеріально-технічної допомоги для підрозділів, залучених та запланованих для проведення робіт з розмінування на звільнених від кремлівських окупантів територіях.

"Така допомога надаватиметься в рамках комплексного пакету допомоги з гуманітарного розмінування, який надається Державним департаментом США", – розповіла Маляр.

Раніше повідомлялося, що армія США погодилася надати одного зі своїх двох роботизованих собак, щоб допомогти американській некомерційній організації знешкоджувати міни та інші боєприпаси в Україні.