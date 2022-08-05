USAID додатково виділить Україні $1,8 мільйона на охорону здоров'я

USAID надасть Всесвітній організації охорони здоров'я додаткові $1,8 млн для підтримки охорони здоров'я в Україні, кошти будуть спрямовані на покращення виявлення інфекційних захворювань та посилення епіднагляду.

Рішення про виділення коштів ухвалено за підсумками зустрічі заступника адміністратора USAID Ізабель Коулман із директором Європейського регіонального бюро ВООЗ доктором Гансом Клюге, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, кошти будуть спрямовані на посилення епіднагляду за інфекційними захворюваннями та звітності в Україні, з особливим акцентом на найбільш уразливі групи, включно з людьми з особливими потребами, які мешкають у віддалених районах та внутрішньо переміщених осіб.

Кошти, зокрема, будуть спрямовані на покращення можливостей лабораторної діагностики для своєчасного виявлення інфекційних захворювань та звітності про них, удосконалення існуючої системи нагляду за допомогою спостереження на основі подій (EBS) у вибраних пріоритетних регіонах з великою кількістю ВПО, а також посилення інформаційних систем охорони здоров'я, що забезпечують регулярний потік даних, та покращення моніторингу доступності послуг.

"Здоров'я має бути в центрі гуманітарної допомоги, а також ключовим компонентом оновлення України. Інвестування у здоров'я зараз принесе дивіденди пізніше, коли нарешті настане мир", – наголосив доктор Клюге.

Усього з початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого USAID надала ВООЗ $15,5 млн. на критично важливу підтримку охорони здоров'я в Україні.

Раніше повідомлялося, що USAID виділило ще $74 млн на гуманітарну допомогу українцям.