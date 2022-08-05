Кабмін пропонує МВФ активізувати роботу над новою програмою, – Шмигаль

Кабінет міністрів пропонує активізувати спільну роботу над новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram за результатами розмови з директором Європейського департаменту МВФ Альфредом Каммером.

"Збройні Сили України протистоять агресії рф та захищають весь цивілізований світ. Уряд зі свого боку працює над посиленням економічної стійкості нашої держави...Україна та МВФ мають давню історію відносин. Розраховуємо на посилення співпраці", – зазначив він.

Як раніше повідомляв голова Нацбанку Кирило Шевченко, Україна хоче до кінця року укласти угоду з МВФ на суму $15-20 млрд на термін до двох-трьох років у формі угоди Stand-by (SBA) або механізму розширеного фінансування (EFF).Така програма може стати другою за величиною позикою від МВФ після Аргентини.

Шевченко зазначив, що нова програма має передбачати заходи, які допоможуть стабілізувати економіку. Це могло б забезпечити повернення до довоєнних умов, зокрема гнучкого обмінного курсу, відсутності обмежень на валютному ринку, зменшення непрацюючих кредитів у банківському секторі та збалансованої фіскальної політики.