Україна отримала грант від Албанії на мільйон євро
До українського держбюджету 4 серпня надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
Зазначається, що Мінфін спільно з посольством України в Албанії забезпечили надходження фіндопомоги на рахунки Державної казначейської служби.
"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль