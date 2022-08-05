БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Україна отримала грант від Албанії на мільйон євро

До українського держбюджету 4 серпня надійшли грантові кошти від уряду Албанії у розмірі 1 млн євро.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Зазначається, що Мінфін спільно з посольством України в Албанії забезпечили надходження фіндопомоги на рахунки Державної казначейської служби.

"Підтримка наших міжнародних партнерів пришвидшує перемогу України. Ми вдячні уряду Албанії за допомогу нашій державі в умовах повномасштабного вторгнення РФ. Дані кошти посилять стійкість фінансової системи України", – повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Зазначенні кошти будуть спрямовані на фінансування пріоритетних видатків держбюджету України.

