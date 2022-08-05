Половина з топ-10 російських олігархів досі не під санкціями, – StateWatch

Половина із десятки найбагатших російських олігархів не перебувають під санкціями США, Євросоюзу та України.

Про це повідомляє група аналітиків Trap Aggressor (проєкт StateWatch), які здійснюють моніторинг запроваджених санкцій проти РФ.

Так, під санкції США не потрапили шестеро російських олігархів, які входять до рейтингу російського Forbes 2022. Із них пʼятеро також не перебувають під санкціями ЄС та двоє – Великої Британії.

Йдеться про Владіміра Лісіна, Владіміра Потаніна, Павла Дурова, Лєоніда Міхельсона, Андрєя Мельніченка та Вагіта Алекперова.

Зокрема, під санкції США не потрапили:

Владімір Лісін – голова ради директорів Новолипецького металургійного комбінату (1 місце у Forbes, статки – $18,4 млрд);

Владімір Потанін – генеральний директор Гірничо-металургійної компанії "Норильський нікель" (2 місце, статки – $17,3 млрд);

Павєл Дуров – засновник "ВКонтактє" та Telegram (3 місце, статки – $15,1 млрд);

Лєонід Міхельсон – голова правління газової компанії ПАТ "Новатек", голова ради директорів нафтохімічного холдингу "Сибур" (4 місце, статки – $14 млрд);

Андрєй Мельніченко – головний акціонер АТ "СУЕК" та "Еврохім" (9 місце у Forbes, статки – $11,1 млрд);

Вагіт Алекперов – експрезидент нафтової компанії "Лукойл" (10 місце, статки – $10,5 млрд).

Із них санкції ЄС не торкнулися пʼятьох олігархів: Лісіна, Потаніна, Дурова, Міхельсона та Алекперова.

Водночас під санкції Великої Британії не потрапили Лісін та Дуров.

При цьому під українські санкції не потрапили семеро російських олігархів, серед яких Лісін, Потанін, Дуров, Міхельсон, Алекперов, а також Міхаіл Фрідман (засновник та акціонер "Альфа-Груп", 6 місце у Forbes) та Алішер Усманов (засновник USM Holdings, 7 місце).

Зазначається, що частина олігархів володіють майном та активами за кордоном, у державах, які досі не наклали на них санкції. Так, у Лісіна є майно у Великій Британії, у Вагіта Алекперова – у ЄС, Фрідман володіє активами в Україні, а Потанін – в ЄС та США.

Згадані олігархи ведуть бізнес у секторах економіки, що забезпечують істотне джерело доходу для уряду РФ: енергетика, металургія, фінанси та інше. Більшість з них мають тісні звʼязки з Кремлем та не засуджують його війну проти України, яка триває вісім років.

Наприклад, Фрідман є акціонером "Альфа-банку", який після анексії Криму і бійні на Донбасі у 2014 році, продовжував кредитувати держкомпанії російського ВПК. Алішер Усманов – прокремлівський олігарх, який має тісні зв’язки з президентом РФ та активно підтримує політику російської влади щодо України. Алекперов брав участь у розкраданні кримських активів української держави, веде активний незаконний бізнес в анексованому Криму та має особисті зв'язки з Путіним.

Хоча більшість цих олігархів закликали припинити кровопролиття в Україні, їх бізнес продовжує платити величезні податки, які формують бюджет РФ, таким чином підтримуючи фінансово війну проти України, наголошують аналітики.