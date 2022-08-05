Посадовців одеської філії "Укрзалізниці" затримали на хабарі у 200 тисяч

Двох посадовців Одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" викрили на одержанні хабара у 200 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці, відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці, налагодили незаконну схему одержання неправомірної вигоди з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії.

"За нестворення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального, вимагали щомісячну платню у сумі 100 тис. грн. Вони також підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці викрили їх безпосередньо під час одержання чергового траншу 200 тис. грн.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.