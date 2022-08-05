БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Посадовців одеської філії "Укрзалізниці" затримали на хабарі у 200 тисяч

Двох посадовців Одеської регіональної філії АТ "Укрзалізниця" викрили на одержанні хабара у 200 тис. грн.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, посадовці, відповідальні за виконання заходів із запобігання економічним правопорушенням на залізниці, налагодили незаконну схему одержання неправомірної вигоди з співробітників виробничого підрозділу регіональної філії.

"За нестворення перешкод у їх діяльності, у зв’язку з виявленням надлишків дизельного пального, вимагали щомісячну платню у сумі 100 тис. грн. Вони також підбурювали керівництво виробничого підрозділу до розкрадання товарно-матеріальних цінностей Одеської залізниці", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що правоохоронці викрили їх безпосередньо під час одержання чергового траншу 200 тис. грн.

Наразі вирішуються питання щодо обрання запобіжного заходу та відсторонення від займаних посад.

хабар (519) Одеська область (259) Укрзалізниця (4898)
