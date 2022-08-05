Найбільший світовий інвестфонд відмовився від інвестицій у російські цінні папери

Американська інвесткомпанія BlackRock Inc., найбільша у світі за обсягом активів в управлінні, розпочала процес закриття великого російського біржового фонду цінних паперів Russia ETF.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на заяву компанії.



Процес закриття розпочнеться 17 серпня, а доходи від кількох активів, які можуть бути ліквідовані, будуть розподілені між акціонерами.

Зазначається, що більшість активів фонду наразі не можуть бути продані через санкції або припинення торгів, тому BlackRock очікує, що повна ліквідація фонду займе "тривалий період часу".



Це перший великий ETF з російськими паперами, який буде закрито у США. У 2018 році вартість активів у Russia ETF перевищувала $800 млн, проте їхня ціна практично обнулилася в березні після вторгнення РФ в Україну.



Russia ETF здебільшого володіє звичайними російськими акціями, які уряд РФ заборонив продавати іноземцям, а також депозитарними розписками, торгівля якими зараз призупинена на біржах США та Великобританії.

Очікується, що Russia ETF існуватиме принаймні до 31 грудня 2023 року. Після цієї дати, якщо фонд не зможе ліквідувати всі свої активи, BlackRock може припинити діяльність фонду в будь-який час. Водночас акціонери не матимуть гарантій отримання доходів, пов’язаних з російськими цінними паперами та депозитарними розписками.

Як повідомлялося, BlackRock втратила близько $17 млрд інвестицій у російські цінні папери через розв'язану Росією війну проти України.

За даними Financial Times, станом на кінець січня клієнтам BlackRock належали російські активи на суму понад $18,2 млрд, проте через запровадження жорстких санкцій прости РФ внаслідок її вторгнення в Україну, а також фактичне закриттям російських ринків, інвесткомпанія була змушена списати вартість цінних паперів, продати які стало практично неможливо