Суд передав в управління держави активи сільськогосподарської компанії на 500 мільйонів

Служба безпеки ініціювала арешт та передачу в управління Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) грошових коштів та майна на близько 500 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

"Ці кошти належали одному із сільськогосподарських товариств України, яке було перереєстровано у незаконно створених органах "ЛНР". Засновник намагався вивести кошти цього підприємства, які були розміщені на рахунках одного з банків в Україні", – йдеться у повідомленні.

Завдяки втручанню правоохоронців цьому вдалося запобігти, а на кошти та майно – накладено арешт і передано в АРМА.

Наразі триває досудове розслідування за фактами привласнення майна та колабораційної діяльності