У Миколаєві на вихідні запровадили комендантську годину
На території Миколаєва з вечора 5 серпня і до ранку понеділка, 8 серпня, діятиме комендантська година.
Відповідне розпорядження підписав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року", – написав він у Telegram.
Він закликав поставитися з розумінням до такого рішення, спланувати вихідні та зробити закупи на найближчі два дні.
