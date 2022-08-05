БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Миколаєві на вихідні запровадили комендантську годину

година,комендантська

На території Миколаєва з вечора 5 серпня і до ранку понеділка, 8 серпня, діятиме комендантська година.

Відповідне розпорядження підписав очільник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

"Мною сьогодні підписано розпорядження, згідно з яким на території Миколаєва вводиться комендантська година з 23:00 5 серпня 2022 року до 05:00 8 серпня 2022 року", – написав він у Telegram.

Він закликав поставитися з розумінням до такого рішення, спланувати вихідні та зробити закупи на найближчі два дні.

комендантська година (65) Миколаїв (330) Кім Віталій (13)
