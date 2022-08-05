Казахстан підвищить ціни на дизпаливо для росіян (оновлено)

Міністерство енергетики Казахстану розробляє проєкт закону, за яким дизельне пальне в країні продаватиме іноземцям дорожче, ніж місцевим жителям.

Про це під час пресконференції повідомив очільник відомства Болат Акчулаков, передає галузеве видання enkorr.

"Ціни будуть диференційовані залежно від резидентства, обсягів споживання і видів транспорту. Роботу в цьому напрямі буде продовжено із зацікавленими держорганами й сторонами", – сказав міністр.

Акчулаков заявив, що низькі ціни на пальне в Казахстані призвели до того, що щомісяця зростає його споживання на 120 тисяч тонн. Запровадження вищих цін має запобігти дефіциту в країні.

Якщо ідею буде реалізовано, для резидентів Казахстану літр дизпалива коштуватиме 230-260 тенге, а для іноземців – уже 450 тенге.

За даними прикордонної служби Казахстану, до країни щодня в'їжджає близько 4,5 тис. одиниць вантажного транспорту, з якого 70% належать резидентам інших країн, переважно Росії. Раніше в країні вже запровадили підвищені ціни на прикордонних заправках.