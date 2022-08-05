Ціни на автогаз впали за тиждень ще на гривню за літр

Середня ціна на скраплений газ за тиждень, з 29 липня по 5 серпня, у мережах АЗС знизилася на 97 копійок до 28,25 грн за літр.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 0,71 грн і 1,25 грн – до 28,49 і 28,48 грн/л відповідно.

У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 0,59 грн – до 28,49 грн/л, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 0,88 грн, до 27,67 грн/л.

Крім того, на 0,3-4 грн здешевшав автогаз і в мережах "БРСМ-Нафта", KLO, Shell, Chipo, "Нефтек", BVS та інших