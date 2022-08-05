Світові ціни на продовольство показали найбільше падіння з 2008 року, – ООН

Світові ціни на продовольство у липні порівняно з червнем знизилися на 8,6%. Це найбільше зниження з жовтня 2008 року.

Про це свідчать дані продовольчої та сільськогосподарської організації ООН (ФАО), передає Інтерфакс-Україна.



Зниження продовжується четвертий місяць поспіль після історичного максимуму, зафіксованого у березні.



Індекс продовольчих цін ФАО у липні становив 140,9 пункта, що на 8,6% нижче за червневий рівень. Однак він все ще на 13,1% вищий за показник липня минулого року.

"Зниження значення індексу, що відбулося в липні, стало найрізкішим з жовтня 2008 року і зумовлене масштабним скороченням значень індексів цін на рослинні олії і зернові і дещо менш значним скороченням значень індексів цін на цукор, молочну продукцію і м'ясо", – йдеться в огляді ФАО.



Індекс цін на зернові в липні знизився на 11,5%, але залишився на 16,6% вище за показник липня 2021 року. Частково ціни в липні знизилися у зв'язку з досягнутою між Україною, Росією, Туреччиною та ООН домовленістю про відновлення експорту зерна з України.



Індекс цін на олії у липні опустився на 19,2%, до мінімального значення за останні 10 місяців. Таке падіння було викликане зниженням світових цін на пальмову, соєву, рапсову та соняшникову олії. ДО того ж, попри невизначеність, що зберігається, з логістикою в Чорноморському регіоні, міжнародні ціни на соняшникову олію помітно знизилися на тлі скорочення імпортного попиту у світі в цілому. Зниженню світових котирувань олії також сприяло скорочення цін на сиру нафту.



Індекс цін на молочну продукцію минулого місяця знизився на 2,5% порівняно з червнем, порівняно з липнем минулого року – зріс на 25,4%. Найбільше скоротилися міжнародні котирування сухого знежиреного молока, а також вершкового масла та сухого незбираного молока.

Індекс цін на м'ясо у липні знизився на 0,5% і є першим зниженням після безперервного шестимісячного зростання.



Індекс цін на цукор у липні за місяць знизився на 3,8%. Зниження продовжується третій місяць поспіль і досягло найнижчого значення за останні п'ять місяців, пояснюється в огляді.



Індекс продовольчих цін ФАО – це середньозважений показник, який відстежує динаміку міжнародних цін п'ять основних продовольчих товарних груп.