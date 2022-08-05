Немає перспектив: "Київстар" закриє власні фінансові сервіси

Мобільний оператор "Київстар" закриває власні фінансові сервіси через відсутність суттєвих перспектив.

Про це президент компанії Олександр Комаров заявив у інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Ми на сьогодні закриваємо наші мобільні фінансові сервіси. Там сервіси частково підуть у сегмент b2c, як, наприклад, перекази між балансами, але ми в перспективі великих можливостей тут не бачимо", – сказав голова компанії.

Він додав, що "Київстар" вже вийшов із спільного проекту з "Альфа-банком" і зараз проєкт повністю закрито.

"Це не означає, що нам не цікавий фінтех. Навіть більше. Пілот, який у нас був, підтверджує наш інтерес до цієї індустрії, але, можливо, це, як кажуть, "не на часі", – зазначив Комаров.

Він також повідомив, що як конвергентні послуги добре розвивається послуга телебачення, хмарні сервіси, cybersecurity та низка інших послуг, що надаються оператором.

У вересні 2021 року "Київстар" та "Альфа-Банк", які мають спільних акціонерів з Росії, завершили пілотний етап співпраці, оголосили про початок стратегічної співпраці та перейшли до системної кооперації у наданні конвергентних телекомбанківських послуг.

У вересні 2018 року "Альфа-Банк" провів першу емісію електронних грошей фінансового сервісу "Смарт Гроші" "Київстару".

У серпні 2017 року оператор "Київстар" зареєстрував ТОВ "Стармані" для надання фінансових послуг (крім страхування та пенсійного забезпечення), фінансового лізингу, інших видів кредитування та грошового посередництва, а також для обробки даних та розміщення інформації на веб-сайтах. Статутний капітал дочірньої компанії становить 7 млн грн, частка "Київстару" – 100%.

У середині 2016 року ТОВ "Стармані" отримало ліцензію Національного банку України (НБУ) на переказ коштів у національній валюті.

НБУ у листопаді 2017 року задовольнив заявку дочірньої компанії "Київстару" ТОВ "Стармані" на набуття статусу оператора платіжної інфраструктури.

Нагадаємо, акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку "Київстар" є група VEON (раніше – VimpelCom Ltd.), вона а також володіє активами в Росії ("Вимпелком" надає послуги під брендом "Билайн") та інших країнах.

Найбільшим акціонером VEON є фонд LetterOne, що входить до "Альфа-груп" підсанкційного в ЄС та Великій Британії російського бізнесмена Михайла Фрідмана та партнерів – їй належить 47,9% акцій. Free float компанії на Nasdaq становить 43,8%, ще 8,3% групи перебуває під керуванням голландського трасту – штихтингу. Російським власникам "Альфа-груп" також належить "Альфа-банк" в Україні.