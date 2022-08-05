Офіс президента знову обіцяє швидке будівництво житла для переселенців

Будівництво багатоквартирних будинків для розміщення внутрішньо переміщених осіб займе 5-6 місяців.

Про це заявив заступник глави Офісу президента Кирило Тимошенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Це будівництво у відносно безпечних областях України: Київській, Дніпропетровській, Вінницькій, Чернівецькій тощо. Всього 16 регіонів. Тобто будівництво не тільки модульних, а й багатоквартирних будинків для людей, які переїхали з тимчасово окупованих територій. Це має бути комфортне житло, де неподалік є школа, паркінги", – пообіцяв Тимошенко.

За його словами, спорудження таких будинків займатиме лише п'ять-шість місяців і буде відносно недорогим – приблизно $700 за кв. м за мебльовану квартиру. Він також додав, що відповідні майданчики із підведеними комунікаціями вже обрано.

"Тимчасово переміщені особи зможуть жити в цих квартирах, доки їхні регіони не будуть деокуповані. А коли вони повернуться до своїх власних будинків, ці приміщення будуть передавати українським військовим, правоохоронцям та медикам, які потребують житла", – розповів заступник керівника Офісу президента.

Як повідомлялося, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко анонсував програму будівництва та придбання у забудовників декількох десятків тисяч кварти для внутрішньо переміщених осіб ще на початку квітня. Перші квартири він обіцяв передати переселенцям через три-чотири місяці. Втім про реалізацію цієї програми наразі нічого не відомо.