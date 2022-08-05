Прикордонники не випустили з України власника найбільшої тютюнової компанії, – ЗМІ

Прикордонники 4 серпня затримали одеського бізнесмена Бориса Кауфмана, який ненадовго повернувся до України з Греції, під час спроби знову виїхати.

Як повідомляє УП з посиланням на власні джерела, Державне бюро розслідувань (ДБР) запросило повну перевірку його документів.

За даними видання, Кауфман був на відпочинку у Греції, після чого ненадовго повернувся до України. Після цього він знову хотів виїхати за кордон, але його не випустили, не зважаючи на те, що у Кауфмана є "білий квиток" про непридатність до призову, він також є батьком трьох дітей.

Джерела видання стверджують, що ДБР видало щодо Кауфмана так званий "індекс В", який передбачає вивчення всіх документів відносно особи, яка перетинає кордон. Бізнесмен не став чекати перевірки, яка може тривати кілька годин, і повернувся в Україну.

Борис Кауфман – одеський бізнесмен, засновник інвестиційної компанії Vertex United, до складу якої входять активи готельного напряму ("Брістоль", "Лондонська", "Президент-Готель"), медіа-активи та інвестиційні проекти. Крім того Кауфман є співвласником найбільшої української тютюнової дистриб'юторської компанії TEDIS Ukraine.