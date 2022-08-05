СБУ проводить обшуки у київського бізнесмена Бродського

Служба безпеки України проводить обшуки у столичного бізнесмена Михайла Бродського.

Інформацію про це сам Бродський підтвердив у коментарі УП.

За даними видання, обшуки проводяться у київському ресторані "Калина", Річпорту та у комерційного директора Бродського.

Обшуки проводяться у рамках розслідування справи, яка стосується незаконного видобутку піску та несплати податків у 2017-2019 роках. У справі фігурує бізнесмен та його син.

У коментарі УП Бродський зазначив що вважає справу "замовленням". Пряма мова: "Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?". Додатково: "Українська правда" звернулася за коментарем до СБУ. ВІДЕО ДНЯ Advertisement: 0:22 Нагадаємо:

У січні 2016 року з’явилася інформація про те, що ПАТ "Київський річковий вокзал" належить компанії, пов’язаній з ексголовою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським і народним депутатом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем. На землі підприємства зводиться житловий комплекс "Рибальський" колишнього чиновника КМДА Андрія Вавриша.