СБУ проводить обшуки у київського бізнесмена Бродського
Служба безпеки України проводить обшуки у столичного бізнесмена Михайла Бродського.
Інформацію про це сам Бродський підтвердив у коментарі УП.
За даними видання, обшуки проводяться у київському ресторані "Калина", Річпорту та у комерційного директора Бродського.
Обшуки проводяться у рамках розслідування справи, яка стосується незаконного видобутку піску та несплати податків у 2017-2019 роках. У справі фігурує бізнесмен та його син.
У коментарі УП Бродський зазначив що вважає справу "замовленням". Пряма мова: "Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?". Додатково: "Українська правда" звернулася за коментарем до СБУ. ВІДЕО ДНЯ Advertisement: 0:22 Нагадаємо:
У січні 2016 року з’явилася інформація про те, що ПАТ "Київський річковий вокзал" належить компанії, пов’язаній з ексголовою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським і народним депутатом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем. На землі підприємства зводиться житловий комплекс "Рибальський" колишнього чиновника КМДА Андрія Вавриша.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Пріоритетними функціями Служби безпеки України є:
Захист державного https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 суверенітету , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B4 конституційного ладу , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%86%D1%96%D0%BB%D1%96%D1%81%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C територіальної цілісності , економічного, науково-технічного, оборонного потенціалу України, законних інтересів держави та прав громадян від розвідувальної діяльності іноземних https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B6%D0%B1%D0%B8 спецслужб , підривних посягань з боку окремих організацій та осіб;
попередження, виявлення і викриття злочинів проти миру і безпеки людства, https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC тероризму , https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BF%D1%86%D1%96%D1%8F корупції й https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%96%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C організованої злочинності у сфері управління, економіки та інших протиправних дій, які безпосередньо створюють загрозу життєво важливим інтересам України;
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D0%BE-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%96%D1%8F%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C інформаційно-аналітична діяльність з метою сприяння керівництву України в реалізації https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 зовнішньої та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D1%96%D1%88%D0%BD%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 внутрішньої політики України в напрямку побудови держави, зміцнення її https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%96_%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 обороноздатності та https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D0%BA%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 економічного потенціалу , розширення міжнародного співробітництва.
соціальний контроль, інформаційно-психологічна безпека громадян України, інформаційна протидія політичній дезінформації, дезорганізуючій політичній інформації
А вообще, не поддерживая Бродского, скажу кому еще непонятно - чморить будут всех кто не примкнул к слугам.
Был бы Моня в зеленых рядах, его б никто и пальцем не тронул.
Как не трогают бандита Колю Оболонского и подобных ему.
И еще раз - почему этим занимается СБУ, Бродский угрожает территориальной целостности Украины, суверенитету?