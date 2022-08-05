БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
СБУ проводить обшуки у київського бізнесмена Бродського

бродский

Служба безпеки України проводить обшуки у столичного бізнесмена Михайла Бродського.

Інформацію про це сам Бродський підтвердив у коментарі УП.

За даними видання, обшуки проводяться у київському ресторані "Калина", Річпорту та у комерційного директора Бродського.

Обшуки проводяться у рамках розслідування справи, яка стосується незаконного видобутку піску та несплати податків у 2017-2019 роках. У справі фігурує бізнесмен та його син.

У коментарі УП Бродський зазначив що вважає справу "замовленням". Пряма мова: "Моя позиція що це замовлення. Чекаємо розвитку. У СБУ немає іншої роботи?". Додатково: "Українська правда" звернулася за коментарем до СБУ. ВІДЕО ДНЯ Advertisement: 0:22 Нагадаємо:

У січні 2016 року з’явилася інформація про те, що ПАТ "Київський річковий вокзал" належить компанії, пов’язаній з ексголовою Держкомпідприємництва Михайлом Бродським і народним депутатом від ОПЗЖ Нестором Шуфричем. На землі підприємства зводиться житловий комплекс "Рибальський" колишнього чиновника КМДА Андрія Вавриша.

Автор: 

Бродський Михайло (5) СБУ (1557)
Топ коментарі
+3
вместо разведки и борьбы с шпионами наша СБУ занимаеться тем что должна делать налоговая. придурки сбушные займитесь делом хотябы когда война!!!
05.08.2022 16:08 Відповісти
+3
У СБУ гроші закінчилися?
05.08.2022 16:15 Відповісти
+1
А чого відразу нападки на СБУ, краще починати з слугині народної Мар"яни безуглої (лікарки згідно диплому), яка 2 роки так і не осилила законопроект про СБУ, а також до її керівників СН, які доручили медику розробку "нового" закону про СБУ. Але коли більш серйозно, то обурення дописувачів вірне. Податкову ліквідували, від МВС функції протидії економічним злочинам також забрали, де та страшна служба Бюро фінансової безпеки? Чи може хто щось добре приглянув у бродського, є чим поршантажувати, витягнути бабло? Мабуть був дуже чесний, коли очолював держкомпідприємництво, трошки прихватив собі підприємств, придбав непосильною працею, а з новою владою не поділився, пісок мабуть таки триндив. А-я-яй, СБУ вже піском займається. Вже усі дрг в Києві і області ліквідували? Ну то на передову .... бакановці...
05.08.2022 16:41 Відповісти
