Уряд Росії спрогнозував падіння врожаю зерна через погоду та санкції

Міністр сільського господарства РФ Дмітрій Патрушев заявив про можливі ризики не досягти запланованих показників урожаю зерна у 130 млн тонн, а також попередив про зменшення експорту збіжжя. Серед причин урядовець називає санкції та погану погоду.

Про це він повідомив на засіданні оперштабу міністерства, передає "Комерсант".

Патрушев зазначив, що через холодну весну аграрії почали збирати урожай пізніше, ніж планувалось. До того ж, на окремих територіях роботи зараз ускладнені дощами, високою вологістю та вітрами. Також зросло навантаження на сільгосптехніку. Водночас іноземна техніка зіткнулася зі складнощами постачання комплектуючих внаслідок санкцій.



"В сукупності все це створює ризики щодо досягнення показника з урожаю зерна в 130 млн тонн. Звичайно, свій ринок ми повністю забезпечимо. Однак якщо не буде досягнуто запланованих обсягів, експортні плани в 50 млн тонн нам доведеться переглянути. А це може негативно вплинути і на світовий ринок зернових", – сказав міністр.



За його словами, наразі урожай прибрали з 27% площ, зібрано близько 55 млн тонн зернових. На думку Патрушева, поточна врожайність у РФ "загалом непогана". Проте, за його прогнозом, поточного року обсяг зібраних зернових наразі помітно менший, ніж торік.