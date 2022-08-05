Нацбанк дозволив фінустановам випускати платіжні картки
Національний банк України дозволив фінустановам, авторизованим для надання послуги з емісії платіжних інструментів, випускати платіжні картки.
Про це повідомила віце-президентка, регіональна менеджерка Visa в Україні та Молдові Світлана Чирва, передає Інтерфакс-Україна.
Відповідні зміни ухвалено постановою правління НБУ №164 від 29 липня 2022 року, яку оприлюднено на сайті регулятора.
"Ключовим нововведенням (відповідної постанови НБУ – ред.) є надання права здійснювати емісію платіжних коштів та еквайринг не тільки банкам, а й небанківським фінустановам. Якщо раніше лише банки мали право випускати платіжні картки Visa, то тепер інші установи, авторизовані НБУ для надання послуги з емісії платіжних інструментів, отримають таку можливість", – пояснила Чирва.
Вказується, що такий підхід до регулювання питання випуску карток дозволить розширити перелік учасників на даному ринку, позитивно стимулювати розвиток нових карткових продуктів та пропозицій кінцевих споживачів.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль