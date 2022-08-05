Кабмін планує підписати угоду про "промисловий безвіз" з Євросоюзом наступного року

Наразі завершуються переговорні процеси для укладання угоди АСАА (так званий "промисловий безвіз"), вона може бути підписана у 2023 році.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила під час онлайн-зустрічі з компаніями-членами СЕО club, повідомляє пресслужба уряду.

Угода АСАА – це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника – резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.