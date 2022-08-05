БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Кабмін планує підписати угоду про "промисловий безвіз" з Євросоюзом наступного року

Наразі завершуються переговорні процеси для укладання угоди АСАА (так званий "промисловий безвіз"), вона може бути підписана у 2023 році.

Про це віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила під час онлайн-зустрічі з компаніями-членами СЕО club, повідомляє пресслужба уряду.

Угода АСАА – це визнання еквівалентності системи технічного регулювання та оцінки відповідності європейської. Підписання АСАА, або так званого "промислового безвізу", дозволило б виробникам промислової продукції отримувати необхідні сертифікати в Україні замість звернення до офіційного представника – резидента Євросоюзу, який має право отримати такий документ. Можливість підписання такої угоди передбачена у Угоді про асоціацію між Україною та ЄС.

Спочатку "промисловий безвіз" буде укладено за трьома секторами промислової продукції: низьковольтне електрообладнання, електромагнітна сумісність обладнання, машини. Після успішного визнання від ЄС перших цих секторів така практика може бути поширена на інші види промисловості.

промисловість (476) безвізовий режим (342) Євросоюз (5344) Стефанішина Ольга спецуповноважена (39)
