Кабмін оголосив про конфіскацю понад 1800 російських активів в Україні

Кабінет міністрів на засіданні у п’ятницю, 5 серпня, ухвалить рішення про конфіскацію російського майна й активів в Україні.

Про це прем’єр-міністр Денис Шмигаль оголосив під час засідання Кабміну, повідомляє пресслужба уряду.

"Сьогодні уряд затвердить указ президента, яким пропонується конфіскація 903 об’єктів, які належать саме російській державі. 79 позицій — це корпоративні права, 824 позиції — майно. Як і обіцяли, забираємо на користь України та українського народу всі ці російські активи. Робимо це системно та відповідно до всіх процедур", – заявив Шмигаль.

Він уточнив, що йдеться про "сотні будівель, корпоративних прав, земельних ділянок та фінансових активів", які належать російській державі, підсанкційним громадянам та компаніям із РФ, а також російським банкам.

"Конфісковані активи конвертуються у кошти, які будуть спрямовані на нашу оборону та відновлення. Сьогоднішній крок є першим у нашій стратегії. Наступним великим кроком має стати і конфіскація російських активів на Заході для відбудови України", – додав голова уряду.

Як повідомлялося, у травні президент Володимир Зеленський підписав закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб", який передбачає конфіскацію активів таких осіб.