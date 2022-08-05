БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Латвія припинила видавати візи росіянам

Посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком.

Про це йдеться в повідомленні посольства.

"Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, крім участі в похороні близького родича", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.

віза (305) Латвія (287) росія (14946)
