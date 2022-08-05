Латвія припинила видавати візи росіянам
Посольство Латвії в Росії на невизначений термін припинило видачу всіх віз для громадян Росії, з єдиним винятком.
Про це йдеться в повідомленні посольства.
"Посольством Латвії в Росії на невизначений термін призупинено прийом заяв на отримання віз для громадян Російської Федерації, крім участі в похороні близького родича", – сказано в повідомленні.
Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Естонії готує пропозиції Євросоюзу щодо припинення видачі віз громадянам Росії.
