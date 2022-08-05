Прибуток найбільшої IT-компанії в Україні впав у 6 разів

Чистий прибуток міжнародної сервісної IT-компанії EPAM, яка є одним з найбільших працедавців у сфері ІТ в Україні, у другому кварталі склав $18,6 млн, що вшестеро менше порівняно з аналогічним періодом 2021 року ($114,7 млн). Водночас квартальний дохід EPAM зріс на 35,6% до майже $1,2 млрд.

За підсумками першого півріччя 2022 року прибуток компанії впав більш ніж удвічі – з $223,72 млн до $108,32 млн, повідомляє "Forbes Україна" із посиланням на дані звітності компанії.

EPAM вказала прямі втрати внаслідок рішення більше не працювати з клієнтами в Росії та розпочати поетапний процес виведення бізнесу з країни у сумі $16,22 млн.

Також EPAM витратила за перше півріччя на релокацію своїх співробітників з РФ та Білорусі до інших країн $33,07 млн ​​(з них $14,36 млн у другому кварталі).

Крім того, компанія виділяє $100 млн на гуманітарну допомогу Україні. Йдеться про підтримку спеціалістів EPAM та їхніх сімей в Україні та тих, хто перебуває за її межами. Наразі ці витрати оцінюються в понад $34 млн.

Компанія очікує, що у третьому кварталі її дохід складе $1,21 млрд. Це відповідатиме річному темпу зростання щонайменше на 22%.

EPAM Systems – головний IT-роботодавець України. До війни у компанії працювало понад 12 000 українських спеціалістів. Аутсорсер займає 68-му позицію у рейтингу 100 найбільших приватних компаній України та у 2020 році мав виторг у розмірі близько 10,4 млрд грн.

Дохід EPAM Systems у 2021-му склав $3,76 млрд, чистий прибуток – $482,6 млн.

Компанія, заснована білорусом Аркадієм Добкіним, торгується на нью-йоркській біржі. Наразі капіталізація компанії становить $23,74 млрд.

Як повідомлялося, на початку квітня EPAM оголосила про рішення повністю піти з Росії. Штат російського відділення EPAM у 2021 році становив 6190 осіб.