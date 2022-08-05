Готовність до опалювального сезону складає 60%, – Шмигаль

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що стан готовності до опалювального сезону становить майже 60%.

Про це Шмигаль сказав на засіданні уряду.

"Робота з підготовки йде щоденна. Стан готовності до опалювального сезону майже 60%. Стан готовності житлових будинків до опалювального сезону 56%, мереж – 57%, об'єктів теплопостачання – 58%", – розповів Шмигаль.

За його словами, вже 141 об'єкт теплопостачання відремонтовано, а дві ТЕЦ, які отримали пошкодження від обстрілу, вже відновлено.

Крім того, прем'єр зазначив, що створюється резервний запас обладнання на випадок пошкодження інфраструктури в опалювальний сезон, на що виділено 1,4 млрд грн.

Прем’єр-міністр наголосив, що один із ключових аспектів підготовки до осінньо-зимового періоду – це накопичення енергоресурсів. За його словами, на складах уже є 1,8 млн тонн вугілля, тоді як у жовтні має бути 2,5 млн тонн. Глава уряду дав завдання міністру енергетики Герману Галущенку тримати це питання на особистому контролі.

"Стосовно газу, то вже закачано 12,1 млрд кубів. План Міністерства енергетики – 19 млрд кубометрів на опалювальний сезон. Такий план передбачає можливість використання 2,6 млрд кубічних метрів газу для потреб ТЕС і ТЕЦ у разі реалізації різноманітних військових ризиків. Тобто враховуємо всі можливі сценарії, аби українці взимку були з теплом", – підкреслив Шмигаль.

Також прем’єр-міністр відзначив, що енергетична система України працювала і працює стабільно. Експорт електроенергії в Європу продовжується, що дає змогу, зокрема, не підвищувати тарифи для населення.

Раніше повідомлялося, що Україна в рамках підготовки до опалювального сезону створює запас модульних котелень і спеціальних генераторів для електроенергії та запас очищувачів для питної води.