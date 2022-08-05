Кабмін змінив умови надання грантів для підприємців
Кабінет міністрів вніс зміни до програми підтримки переробних підприємств у межах проєкту "єРобота". Тепер гранти за цією програмою зможуть отримати й фізичні особи-підприємці.
Про це під час засідання уряду повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
"Ми продовжуємо спілкуватися з бізнесом, аби програма дійсно масштабно запрацювала", – наголосив Шмигаль.
Крім того, розмір гранту тепер буде прив’язаний до необхідності створення певної кількості робочих місць. Зміни також торкнулися програми мікрогрантів у частині заохочення для малих фермерських господарств.
"Розширюємо напрямки, на які можна витрачати кошти. Тепер це закупівля сировини, матеріалів, тварин, програмного забезпечення та інших послуг і товарів, пов’язаних із виробництвом", – відзначив Шмигаль.
За його словами, на отримання грантів для створення або розширення наявних підприємств в межах проекту "єРобота" вже надійшло 6,5 тис. заявок.
"6 тис. заявок надійшло на мікрогранти до 250 тис. грн. 100 заявок – за програмою створення нових теплиць і нових садів. Більше 400 заявок – за програмою створення нових переробних підприємств. Усе це вже найближчими місяцями конвертується в тисячі робочих місць", – наголосив глава уряду.
Прем’єр-міністр підкреслив, що така кількість заявок за перший місяць роботи програми демонструє, що люди зацікавлені створювати власний бізнес в Україні.
Раніше повідомлялося, що в Україні виділили перші 400 грантів для бізнесу.
Програма "єРобота" стартувала з 1 липня.
