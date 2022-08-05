США вперше запровадили санкції проти вироблених у Європі російських літаків

Міністерство торгівлі США вперше запровадило санкції проти літаків російських авіакомпаній, які були вироблені в Європі.

Обмеження стосуються 25 авіалайнерів Airbus моделей A320, A321, A330 авіакомпаній I-Fly, Nordwind, Red Wings, S7 Airlines, Ural Airlines та Yamal Airlines, говориться в повідомленні Бюро промисловості та безпеки США, яке є структурою міністерства торгівлі, переда пердає avianews.com.

"США та наші партнери запровадили широкий, потужний експортний контроль для промислових секторів, як от аерокосмічна галузь, які Росія використовує для підтримки військової агресії. Визначення 25 літаків, вироблених за межами США, зменшить подальшу можливість російських авіакомпаній літати на вироблених в США та Європейському союзі авіалайнерах", – прокоментував нові обмеження представник Міністерства торгівлі США Метью С. Аксерольд.

У випадку, якщо якась організація вирішить заправити, ремонтувати або обслуговувати літаки з санкційного списку, вона сама може зіткнутися з санкціями США. Вони можуть включати тюремне ув’язнення, штрафи, втрату експортних привілеїв та інші обмеження.

Перелік визначило Бюро промисловості та безпеки США. Його фахівці на підставі відкритих даних з’ясували, які іноземні літаки використовували російські авіакомпанії для польотів за кордон без дозволу США.

Відповідно до рішення американського уряду, з 2 березня 2022 року авіаперевізники Росії мають отримувати дозвіл на використання літаків для закордонних польотів.

Дані вимоги стосуються не тільки вироблених в США літаків, а також авіалайнерів з часткою американських деталей більше ніж 25%. Через це нові вимоги розповсюджуються на використання європейських Airbus.

Раніше повідомлялося, що Міжнародна організація цивільної авіації (ICAO, входить до структури ООН) вважає, що в Росії існує проблема із забезпеченням безпеки польотів, що в подальшому може призвести до виключення РФ з цієї організації.