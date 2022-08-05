Данія передасть Україні 35 екскаваторів на відновлення інфраструктури
Данія через механізм цивільного захисту ЄС запропонувала Україні 35 екскаваторів для відновлення пошкодженої та критично важливої інфраструктури по всій країні.
Про це йдеться в повідомленні Європейської Комісії.
"Зруйнована війною Україна потребує екскаваторів, щоб допомогти відновити пошкоджену та критичну інфраструктуру по всій країні. Данія запропонувала 35 автомобілів важкої техніки Україні через механізм цивільного захисту ЄС", – сказано в повідомленні.
Як зазначається, перші автомобілі вже прибули через хаб ЄС у Польщі.
