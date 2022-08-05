БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Данія передасть Україні 35 екскаваторів на відновлення інфраструктури

екскаватор

Данія через механізм цивільного захисту ЄС запропонувала Україні 35 екскаваторів для відновлення пошкодженої та критично важливої інфраструктури по всій країні.

Про це йдеться в повідомленні Європейської Комісії.

"Зруйнована війною Україна потребує екскаваторів, щоб допомогти відновити пошкоджену та критичну інфраструктуру по всій країні. Данія запропонувала 35 автомобілів важкої техніки Україні через механізм цивільного захисту ЄС", – сказано в повідомленні.

Як зазначається, перші автомобілі вже прибули через хаб ЄС у Польщі.

Данія (246) техніка (335)
